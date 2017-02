"தனிமைச் சிறை"யில் கருணாஸ்?

கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் கிட்டத்தட்ட தனிமைச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதைப் போன்ற நிலையில் உள்ளாராம் நடிகர் கருணாஸ்.

English summary

Sources in Kuvathur say that Actor Karunas has been cornered by the ADMK leaders in a fit of doubt.