ரஜினியை திடீரென சந்தித்த நடிகர் கருணாஸ்... ஏன், எதற்காக??

சென்னை போயஸ் கார்டனில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை நடிகர் கருணாஸ் திடீரென சந்தித்து பேசியுள்ளது, தமிழக அரசியலில் பரப்பரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Actor Karunas met the Superstar Rajinikanth at his residence. In the meet, karunas wished Rajini for his baasha movie which converted into digital format.