நீங்க என்ன எங்கள நீக்குறது..? முக்குலத்தோர் புலிப்படையில் இருந்து கருணாசை நீக்கிய கட்சி செயலாளர்

முக்குலத்தோர் புலிப்படையில் இருந்து எம்எல்ஏவும், நடிகருமான கருணாஸ் நீக்கப்பட்டதாக கட்சி நிர்வாகிகள் இன்று அறிவித்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Thiruvadanai MLA Karunaas from was sacked from his party Mukkulathor Pulippadai party today.