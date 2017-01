மெரினாவில் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டக்காரர்களை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்த நடிகர் லாரன்ஸ்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு நடிகர் லாரன்ஸ ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். சென்னை மெரினாவில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை அவர் நேரில் சந்தித்து தனது ஆதரவை தெரிவித்தார்.

English summary

Actor lawrence was meeting people who are all protesting in Chennai Merina for supporting Jallikattu. Lawrence hopes for Jallikattu in Tamilnadu.