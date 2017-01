மெரினா போராட்டக்காரர்களிடம் நடிகர் லாரன்ஸ் சமாதானப் பேச்சு!!

சென்னை மெரினாவில் போராட்டம் நடத்திய இளைஞர்களிடம் நடிகர் லாரன்ஸ் சமாதானப் பேச்சு வார்த்தை நடத்தினார். அப்போது ஆளுநர் கூறியிருப்பதை ஏற்று அனைவரும் போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, January 23, 2017, 14:16 [IST]

English summary

Actor Lawrence talking with protesters in Marina to leave protest. Governor Says that Jallikattu ordinance will be stable lawrence says.