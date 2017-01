எப்பாடு பட்டாவது ஜல்லிக்கட்டு நடத்தியே தீர வேண்டும்.. டி.ஆர். ஆவேசம்!

ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் உள்ள அதிமுக எம்.பி.க்கள் என்ன செய்துகொண்டு இருக்கிறார்கள் என ராஜேந்தர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Actor and leader of latchiya dmk T.Rajendiran was meeting press people today. He was demanding Jallikkattu. He accused ADMK MPs on this Jallikkattu issue.