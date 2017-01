பீட்டாவ ஒழிக்க வந்திருக்கோம்... லொள்ளு சபா மனோகர் விளாசல்

சென்னை மெரினாவில் நடைபெற்று வரும் மாணவர்களின் போராட்டத்துக்கு நடிகர் லொள்ளு சபா மனோகர் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். பீட்டாவை ஒழிக்க ஒன்று திரண்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.

English summary

Actor Lollu sabha Manohar supporting students who are all protesting for Jallikattu. Actor Manohar condemns peta for opposing jallikattu.