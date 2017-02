ஓபிஸ் தலைமையில் அதிமுகவினர் அணிதிரள நடிகர் மன்சூர் அலிகான் அழைப்பு!

முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் அதிமுகவினர் அணிதிரள வேண்டும் என நடிகர் மன்சூர் அலிகான் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actor Mansoor Ali Khan said that ADMK cadres will support to TamilNadu Chief Minister O Panneerselvam.