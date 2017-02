சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு.. சி.ஆர்.சரஸ்வதியை தொடர்ந்து கமிஷனர் ஆபீஸில் நடிகர் கருணாஸ் புகார்

சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு பரப்புவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதிமுக நடிகர் கருணாஸ் கமிஷனரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 14:16 [IST]

English summary

Actor and MLA Karunas complaint to chennai Police commissioner To take action on people who are all criticising him on social media.