டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளின் குடும்பங்களுக்கு ரூ.20 லட்சம்.. பிரசன்னா-சினேகா பெரிய மனது

டெல்லியில் போராடிவரும் விவசாயிகளுக்கு உதவ அனைவரும் முன்வரவேண்டும் என்று பிரசன்னா, சினேகா தம்பதி கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, April 23, 2017, 16:22 [IST]

English summary

All should help for the farmers families - Actor prasanna, sneha