ஜெ. மரணத்தில் மர்மம் .. அரசு விளக்க வேண்டும்.. கூறுகிறார் ராதாரவி

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாகவும், அதற்கு தமிழக அரசு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் எனவும் நடிகர் ராதாரவி கூறியுள்ளார்.

English summary

Actor radharavi raises suspicions over Jayalalithaa's death. Radharavi want TN govt should reveal Jaya's death mystery.