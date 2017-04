ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளுடன் ரஜினி வரும் 12-ல் சந்திப்பு- அரசியலில் குதிக்கிறாரா?

சென்னையில் வரும் 12-ஆம் தேதி முதல் 17-ஆம் தேதி வரை ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை சந்தித்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஆலோசனை நடத்துவதால் அவர் அரசியிலில் ஈடுபட முடிவு செய்துள்ளாரா என்ற எதிர்ப்பார்ப்பில் ஒட்டுமொத்த

English summary

Rajinikanth meets his fan club members on April 12-17. It is very rare event going to occur after 10 years. so the fans are guessing Rajini might be discuss his political entry with his fans.