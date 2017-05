ரஜினிகாந்த் தனிக்கட்சி தொடங்கவேண்டும்... திருநாவுக்கரசர் வேண்டுகோள்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனிக்கட்சி தொடங்கவேண்டும் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திருநாவுக்கரசர் கூறியுள்ளார்.

English summary

Actor Rajinikant should form a new Political Party says Tamil nadu Congress Committee president Su. Thirunavukkarasr.