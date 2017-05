இதோ...அதோ.. எந்திரன் 2-க்காக தொடரும் இழுத்தடிப்பு.. 15-ந் தேதி ரசிகர்களை சந்திக்கிறாராம் ரஜினி?

நடிகர் ரஜினிகாந்த் வரும் 15ம் தேதி முதல் மாவட்ட வாரியாக தனது ரசிகர்களை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகச் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. இதனையடுத்து ரசிகர்கள் சந்திப்புக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாகியுள்ளன.

English summary

Actor Rajinikanth pln to meet Fans,He may float a Political Party soon,Sources said.