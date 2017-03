“நேரம் வரும்போது சந்திப்போம்”... இலங்கை ரசிகர்களுக்கு ரஜினிகாந்த் உருக்கமான நன்றி கடிதம்

இலங்கை ரசிகர்களுக்கு ரஜினிகாந்த் நன்றி தெரிவித்துள்ளார். மேலும், நேரம் கூடி வரும் போது சந்திப்போம் என்றும் அவர் உருக்கமாக கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Story first published: Wednesday, March 29, 2017, 9:17 [IST]

English summary

Actor Rajinikanth writes a thanks letter to fans in Sri Lanka.