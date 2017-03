திமுக "தளபதி"க்கு போன் போட்டு பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொன்ன சூப்பர் ஸ்டார்!!

திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 10:48 [IST]

English summary

Actor Rajinikanth wishing DMk working president stalin on his birthday. Rajini wished stalin through phone.