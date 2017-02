சசிகலா ஆதரவுக்கு கடும் எதிர்ப்பு- முதல்வர் ஓபிஎஸ்-க்கு நடிகர் சரத்குமார் ஆதரவு?

தாம் பதவி விலக கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதாக முதல்வர் ஓபிஎஸ் கூறியிருப்பது வருத்தம் தருகிறது என சமத்துவ மக்கள் கட்சித் தலைவர் நடிகர் சரத்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Samaththuva Makkal Katchi leader Actor Sarathkumar posted on Chief Minister O Panneerselvam's revolt in his official facebook page.