கிழிஞ்சது கிருஷ்ணகிரி.. டிடிவி தினகரனுக்கு ச.ம.க திடீர் ஆதரவு.. தேர்தல் வரையாவது தொடருமா சரத் சார்?

அதிமுக அம்மா கட்சி வேட்பாளர் டிடிவி தினகரனுக்கு சமத்துவ மக்கள் கட்சித் தலைவரும், நடிகருமான சரத் குமார் திடீரென ஆதரவு அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actor Sarath kumar supprts TTV Dinakaran and says he would win in this byelection. He wants the rebellions should join together.