மெரினாவில் இளைஞர்கள் மீது போலீஸ் தடியடி.. சிம்பு கண்டனம் தெரிவித்து தர்ணா!

சென்னையில் ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடிய இளைஞர்கள் மீது போலீஸ் தடியடி நடத்தியுள்ளனர். இதற்கு நடிகர் சிம்பு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actor simbu dharna for condemning the latthi charge against the innocent youngsters & protesters in marina.