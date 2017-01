ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு... மக்கள் கூட்டத்துக்கு மத்தியில் குடும்பத்தோடு சிம்பு மவுனப் போராட்டம்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக நடிகர் சிம்பு தனது வீட்டின் முன்பு மவுன போராட்டம் நடத்தினார். அவரது வீட்டின் முன்பு ஏராளமான ரசிகர்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 17:24 [IST]

English summary

Actor Simbu did peace protest front of his home with his family to demand Jallikattu T.Nagar, Chennai. Simbu fans also crowded front of his home with black shirt and black flag.