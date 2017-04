பிச்சை எடுக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட சினிமா டான்ஸர் ஜமுனாவுக்கு விஷால் செய்த உதவியை பாருங்க!

சென்னை வடபழனி கோயிலில் பிச்சை எடுத்து வாழ்க்கை நடத்தி வரும் குரூப் டான்ஸராக இருந்த ஜமுனாவுக்கு உதவ நடிகர் விஷால் முன்வந்துள்ளார்.

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 22:39 [IST]

English summary

Actor Vishal has come forward to help veteran group dancer Jamuna who begs at vadapalani temple.