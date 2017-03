ஹைட்ரோகார்பன் திட்டம்: திடீரென விஷால் "கேஸ்" போட என்ன காரணம்?

நெடுவாசல் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து நடிகர் விஷால் சென்னை பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

English summary

Actor Vishal filed a petition in Chennai Green Tribunal against hydrocarbon project. In this case coming to trial soon Vishal will appear in person to defend. Vishal's this sudden actions leads questions.