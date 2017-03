ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக களமிறங்கிய விஷால்.. பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு

நெடுவாசலில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று பசுமைத் தீ்ர்ப்பாயத்தில் நடிகர் விஷால் இன்று வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

English summary

Actor Vishal has filed a plea against Central Govt's Hydrocarbon Project in Neduvasal. The people protest continues for 20 days.