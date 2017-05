நடிகர் சங்க கட்டடம் கட்ட ஹைகோர்ட் இடைக்கால தடை... அப்போ விஷால் கல்யாணம்?

நடிகர் சங்க கட்டடம் கட்ட ஹைகோர்ட் இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது. அப்போ விஷால் திருமணம் எங்கே எப்போது நடைபெறும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

Actor Vishal marriage trouble for high court orders temporary ban for Nadigar sangam new building construction work.