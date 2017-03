விவசாயிகளின் மரணத்துக்கு நீதி கேட்கும் போராட்டத்திற்கு நடிகர் விஷால் நேரில் ஆதரவு

மரணமடைந்த விவசாயிகளின் மரணத்துக்கு நீதி கேட்டு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. அதில் நடிகர் விஷால் கலந்துகொண்டு, விவசாயிகளின் துயர் நீக்க கை கொடுப்போம் என கூறினார்.

English summary

Last 3 months, 250 farmers died because of prevailing severe drought in Tamilnadu. Farmers are protesting in chennai demanding justice for died farmers. Actor Vishal took part in tjis protest.