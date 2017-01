ஏரி, குளங்களை சுத்தம் செய்ய இளைஞர்கள் முன் வர வேண்டும்: நடிகர் விவேக் வேண்டுகோள்

தமிழகத்தில் உள்ள ஏரி, குளங்களை சுத்தம் செய்ய இளைஞர்கள் முன்வர வேண்டும் என நடிகர் விவேக் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actor Vivek requests young people will come forward to clean lake and ponds. He urged young people to join together for the main problems in the country.