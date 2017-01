பொங்கல்தான் தமிழர் பண்டிகை.. மற்றதெல்லாம் இரவல்.. ஜல்லிக்கட்டை நடத்த விடுங்க.. விவேக் ஆவேசம்

பொங்கல் திருநாளில் ஜல்லிக்கட்டை நடத்த விடுங்கள் என்று நடிகர் விவேக் குரல் கொடுத்துள்ளார். பொங்கல்தான் தமிழர் பண்டிகை என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Actor Vivek supported Jallikkattu and demanded to lift ban on this.