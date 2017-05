ரஜினி அரசியலுக்கு வர்றது சின்ன அறிகுறியாத் தெரியுது… சொல்வது "சின்ன" கலைவாணர்!

ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவது குறித்து சின்ன சின்ன அறிகுறிகள் மட்டுமே தென்படுவதாக நடிகர் விவேக் தெரிவித்துள்ளார். அப்படியே அவர் வந்தாலும் அதனை தான் வரவேற்பதாகவும் விவேக் கூறியுள்ளார்.

English summary

Actor Vivek has welcomed Rajinikanth’s political entry and said it is his rights in Tuticorin.