முழு அடைப்புக்கு நடிகர் சங்கம் ஆதரவு.. திரையரங்குகள் மூடல்.. பகல் காட்சிகள், படபிடிப்பு ரத்து!

முழு அடைப்பு போராட்டத்துக்கு ஆதரவாக தமிழகத்தில் தியேட்டர்கள் மூடப்பட்டுள்ளன.

English summary

The actors association has supported the whole blockade for supporting farmersin Tamil Nadu. they have canceled scenes in theater, and cinema shooting today.