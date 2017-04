சமரசமாகிறார்கள் வடிவேலுவும், சிங்கமுத்துவும்?

நிலமோசடி வழக்கில் நடிகர்கள் வடிவேல் மற்றும் சிங்கமுத்து சென்ன உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜராகினர்.

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 14:54 [IST]

English summary

Actors Vadivel and Sigamuthu appeared in the Chennai high court on the land issue. they are going to compramise in this issue.