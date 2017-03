ஜெ.வும் இல்லை... அவரோட கொள்கையும் இல்லை.. கும்பிடு போட்டு விட்டுக் கிளம்பிய ஆர்த்தி!

அதிமுகவில் இருந்து நட்சத்திர பேச்சாளர் ஆர்த்தி கணேஷ்கர் விலகியுள்ளார்.

English summary

Actress Aarthi has resigned from ADMK. She said that there is no meaning to continue in the party.