நீ பொறக்கறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே நான் ரஜினி ரசிகை... இதுவும் கஸ்தூரிதான்!

நீங்க பிறப்பதற்கு முன்னாடில இருந்து நான் ரஜினி ரசிகை என்று ஒரு ரஜினி ரசிகருக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார் நடிகை கஸ்தூரி.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actress Kasthuri says that she is a rajini fan Actress Kasthuri says in twitter that Rajini kanth's political entry is too late. It was opposed by his fan and said that she was accusing Rajini to make her familiar, dont criticise Rajini. Kasthuri retweets that she is a big fan of Rajini before u were born.