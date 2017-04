4 ஆண்டு ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ள சர்க்கஸ் செய்யும் அதிமுக கோஷ்டிகள்... போட்டு தாக்கும் குஷ்பு!

அதிமுக அரசின் மீதமுள்ள 4 ஆண்டுகால ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ள இரு கோஷ்டிகளும் சர்க்கஸ் செய்து வருகின்றன என்று நடிகை குஷ்பு சாடியுள்ளார்.

English summary

Actress Kushboo says the ADMK merger will be all for to earn money in the rest of the period of their regime.