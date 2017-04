சரத்குமார், ராதிகா இன்றே நேரில் ஆஜராக வேண்டும்.. வருமான வரித்துறை உத்தரவு

ராடன் நிறுவனத்தில் வருமான வரித்துறையினர் நேற்று நடத்திய சோதனையின் அடிப்படையில் இன்று பிற்பகல் நடிகர் சரத்குமாருடன் ராதிகாவும் ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Income Tax Officials has also summoned Radhiga to appear before them today noon. Yesterday officials searched in Radhiga's Radaan Network and they captured some documents.