சசிகலாவை போயஸ்கார்டனில் சந்தித்த நடிகை ஸ்ரீதேவி - காரணம் என்ன தெரியுமா?

நடிகை ஸ்ரீதேவி சென்னை போயஸ்கார்டனில் உள்ள வேதா நிலையம் சென்று ஜெயலலிதா படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தினார். சசிகலாவிடம் இரங்கல் தெரிவித்தார்.

English summary

Actress Sridevi called on VK Sasikala after paying homage to former CM J Jayalalithaa at her memorial on Monday.Actress Sridevi is the only person from film industry met AIADMK's VK Sasikala in the evening. Actor Ajith didn't meet her, sources.