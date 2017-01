நடிகை திரிஷா பீட்டாவில் அவ்வளவாக இல்லை... இனி அதுவும் இருக்காது... தாய் உமா உறுதி

நடிகை திரிஷாவின் ட்விட்டர் பக்கம் ஹேக் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று திரிஷாவின் தாய் உமா கமிஷனரிடம் புகார் அளித்துள்ளார். மேலும் பீட்டாவில் திரிஷா உறுப்பினராக இல்லை என்றும் அவர் மறுத்துள்ளார்.

Story first published: Monday, January 16, 2017, 14:04 [IST]

English summary

Actress Trisha’s mother Uma has met Chennai commissioner George and seeks protection in Trisha’s Shooting spot.