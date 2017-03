தாம்பரத்தை தாண்டினா, தாமரை சின்னத்தை யாருக்கும் தெரியாது.. குளத்து தாமரையான்னு கேட்பாங்க-குஷ்பு கேல

தமிழகத்தில் பாஜகவின் சின்னமான தாமரை அவ்வளவாக தெரியாது. ஆனால் காங்கிரஸின் கை சின்னமானது மூலை முடுக்கெல்லாம் தெரியும் என்று நடிகை குஷ்பு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The People in Villages dont know the Lotus, symbol of BJP, says Kushboo in Neet related protest.