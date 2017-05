என் மகள் சம்மதத்துடன் தான் அழைத்து வந்தேன் - நடிகை வனிதா

என் மகள் சம்மத்துடன் தான் அவளை அழைத்து வந்துள்ளேன் என்று நடிகை வனிதா தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, May 19, 2017, 19:17 [IST]

English summary

Vanitha had taken her daughter Jainitha to her home in Chennai with the consent of her ex-husband