பெண்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பை தொடங்கினார் நடிகை வரலட்சுமி.. அரசியலுக்கு வரலாம் என்றும் அறிவிப்பு!!

நடிகை வரலட்சுமி பெண்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பை தொடங்கியுள்ளார். வேவ் சக்தி என அந்த அமைப்புக்கு பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Actress Varalakshmi launched a Women's security organization. This organization will help not only the actresses it will help all women who are all faced sexual harassment.