டிசைன் டிசைனா தியானம்.. ஜெ. சமாதிக்கு செல்கிறார் நடிகை விந்தியா- மாம்பழ படையல் வைத்து அஞ்சலி!

நடிகை விந்தியா இன்னும் சற்று நேரத்தில் ஜெயலலிதா சமாதிக்கு சென்று மாம்பழங்களை படையலாக வைத்து அஞ்சலி செலுத்த உள்ளார்.

English summary

Actress Vindhya will go to the Jayalalithaa's memorial for Medidation.