சென்னைவாசிகளே... தண்ணீரை சிக்கனமா பயன்படுத்துங்கள்!

சென்னையில் நிலத்தடி நீர் குறைந்து வருவதால் மக்கள் தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என சென்னை குடிநீர் வாரியம் மக்களைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chennai city is inching towards an acute water shortage soon and the officials have asked the people to use the water carefully.