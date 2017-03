புற்றுநோயால் கூடுதல் டிஜிபி சஞ்சீவ் குமார் மரணம்- முதல்வர் இரங்கல், அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அஞ்சலி

புற்றுநோயால் பாதிகப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த கூடுதல் டிஜிபி சஞ்சீவ் குமார் மரணமடைந்தார். அவரது உடலுக்கு அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

English summary

Additional DGP Sanjeev kumar dead at kilpauk Government hospital. He was suffered by cancer. His funeral will take place at Besant nagar. Minister Jayakumar paid homage.