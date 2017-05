ரஜினி அரசியலுக்கு வரக் கூடாது.. தமிழ் அமைப்பு எதிர்ப்பு.. ரஜினி வீட்டிற்கு கூடுதல் போலீஸ் பாதுகாப்பு

ரஜினி அரசியலுக்கு வரக் கூடாது என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழ் அமைப்பு ஒன்று ரஜினி வீட்டை முற்றுகையிடும் போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. இதனால் ரஜினிகாந்த் வீட்டிற்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, May 22, 2017, 10:27 [IST]

English summary

Additional police protection has been given to Actor Rajinikanth’s residence, due to Tamil movement announced protest at there.