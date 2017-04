ஆதார் எண் இருந்தால் தான் இனிமேல் வாகனங்கள் வாங்க முடியுமாம்!

புதிய வாகனங்களை வாங்கி, பதிவு செய்ய வேண்டுமானாலும் ஆதார் எண், பான் கார்டு மற்றும் செல்பேசி எண் இன்று முதல் கட்டாயம் என மாநில போக்குவரத்துத் துறை ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamilnadu Transport department commissioner sent a circular to all his department that PAN card, Adhar number and mobile number are mandatory for registering new vehicle.