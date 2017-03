ஆர். கே. நகரில் சசி அணிக்கு தொப்பி, ஓபிஎஸ் அணிக்கு இரட்டை விளக்கு மின் கம்பம் சின்னம்!

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் சசிகலா அணி சார்பில் போட்டியிடும் டிடிவி தினகரனுக்கு தொப்பி சின்னம் ஒதுக்கி தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஓபிஎஸ் அணிக்கு இரட்டை விளக்க மின் கம்பம் ஒதுக்கியுள்ளது.

Thursday, March 23, 2017, 11:15 [IST]

Auto, bat and hat are the symbols proposed by the Sasikala camp which wants to fight the RK Nagar by- elections under the name ADMK Amma.The proposals were made before the Election Commission of India. The ECI had on Wednesday frozen the AIADMK symbol after there were contesting claims from the OPS camp.