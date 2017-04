இபிஎஸ் அணியின் ஆபரேஷன் சிக்னேச்சர்... இணைப்பு தள்ளிப்போவதற்கு இது தான் காரணமாம்!

இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற தேர்தல் ஆணையத்தில் கூடுதல் பிரமாணப் பத்திரங்களைப் பெற மாநிலம் முழுவதும் சசிகலா, தினகரனுக்கு ஆதரவாக கையெழுத்து வாங்க உத்தரவிட்டப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK amma camp district secretaries asked to get signatures in favour of sasikala and dinakaran to submit more affidavits in EC