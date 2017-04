ஓபிஎஸ் அணியுடன் இணைவது பற்றி முக்கிய முடிவு.. எடப்பாடி அணியின் மாவட்டச் செயலாளர்களின் அவசரக் கூட்டம்

ஓபிஎஸ் அணியுடன் இணைவது குறித்த பேச்சுவார்த்தை இன்று நடைபெற உள்ள நிலையில் நாளை மறுநாள் அதிமுக அம்மா அணியின் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் முதல்வர் அழைப்புவிடுத்துள்ளார்.

English summary

ADMK Amma party district secretary meeting will be held on 26th in ADMK head office.