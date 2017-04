அரசு அதிகாரிகளுக்கு எதிராக திருப்பூர் தெற்கு தொகுதி அதிமுக அம்மா கட்சி எம்எல்ஏ திடீர் உண்ணாவிரதம்!

அரசு அதிகாரிகளுக்கு எதிராக திருப்பூர் தெற்கு தொகுதி அதிமுக அம்மா கட்சியின் எம்எல்ஏ திடீர் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 9:37 [IST]

English summary

ADMK Amma party Tirupur MLA Gunasekaran keeping hunger strike in Tirupur. He is accusing that Government officials not responding properly.