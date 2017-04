மீண்டும் உடைந்த அதிமுக.. அம்மா அணியும் காலி... எடப்பாடி - தினகரன் கோஷ்டிகளாக பிளவு!

அதிமுக அம்மா அணி இரண்டாக பிளவு பட்டுள்ளது. டிடிவி தினகரனை அமைச்சர்கள் ஒதுக்கி வைத்துள்ள நிலையில் சில எம்எல்ஏக்கள் தினகரனை ஆதரித்துள்ளனர்.

English summary

ADMK Amma party has faced a split and Edappadi led faction has sacked the Dinakaran family.