இங்கேயே இருங்க.. எங்கேயும் போகாதீங்க.. அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு உத்தரவு

சென்னையை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் என்று தனது கட்சி எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அதிமுக மேலிடம் உத்தரவிட்டுள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

English summary

ADMK high command has asked its MLAs not to leave Chennai for the next few days.